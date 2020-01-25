Футболисты поблагодарили "Рубин" и пожелали команде удачи в дальнейшем. Оба пришли в "Рубин" прошлым летом, но досрочно расторгли свои однолетние соглашения.
23-летний Кипиани принял участие в трёх матчах "Рубина", 22-летний Микелтадзе появлялся на поле в 11-ти играх казанского клуба под руководством Романа Шаронова и забил победный гол в ворота "Динамо".
Грузинские футболисты Кипиани и Микелтадзе покинули "Рубин"
Грузинская диаспора в казанском клубе уменьшается: Ника Кипиани и Бека Микелтадзе в Инстаграме сообщили о своём уходе из клуба.
Фото: Олег Бухарев / Матч ТВ
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