Грузинские футболисты Кипиани и Микелтадзе покинули "Рубин"

Грузинская диаспора в казанском клубе уменьшается: Ника Кипиани и Бека Микелтадзе в Инстаграме сообщили о своём уходе из клуба.

Фото: Олег Бухарев / Матч ТВ