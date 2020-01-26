- Футболист должен быть готов к уходу. У Кокорина есть осложняющие обстоятельства, ему хочется показать, что он ничего не потерял, а в "Сочи" это сделать сложнее. Есть ли смысл ему жаловаться? Жаловаться можно. Но это чисто бизнес, к чему всякие спекуляции?
Правила жестоки, но где вы в этом мире видели справедливость? Если он не сломался в тюрьме, а сломается от перехода в "Сочи", значит у него нет психологической устойчивости. Мало красиво бить по мячу, надо еще и уметь доказывать. И вообще стоит пересмотреть некоторые жизненные установки и перестать считать себя особенным, - приводит слова Гущина "СЭ".
21 января ФК "Сочи" в соцсетях объявил о переходе Александра Кокорина до конца этого сезона. Главный тренер "Зенит" Сергей Семак поддержал игрока, назначив его капитаном в контрольном матче с "Аль-Уйванахом" (Кокорин оформил хет-трик и отдал голевую).
Позже сделку подтвердил гендиректор питерского клуба Александр Медведев, но сам футболист, судя по словам его агента, отказывается переходить в сочинский клуб.
В матче против "Зальцбурга" (3:6) Кокорин вновь вышел на поле с капитанской повязкой, но отличиться не сумел.
Психолог: Кокорину стоит пересмотреть некоторые жизненные установки, перестать считать себя особенным
Спортивный психолог Вадим Гущин прокомментировал скандальный переход Александр Кокорина в "Сочи"
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