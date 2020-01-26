- Очень хорошо, что всё завершилось именно таким образом. Николай давно заслужил шанс пойти на повышение. Почему именно «Динамо»? Этот клуб был наиболее конкретен и настойчив. Конечно, огромную роль сыграло то, что Николая очень хотел видеть в команде главный тренер, а также руководство клуба, - приводит слова агента "Чемпионат".
Футболист сборной России подписал контракт на 4,5 года. В текущем сезоне он в 13 матчах за чешский клуб забил 13 мячей и отдал 6 результативных передач.
Ранее сообщалось, что форвардом также интересовались "Рубин", "Локомотив" и ЦСКА.
Агент Комличенко: Николая очень хотел видеть в "Динамо" главный тренер
Олег Артёмов, представляющий интересы Николая Комличенко, прокомментировал переход форварда в "Динамо"
Фото: Getty Images
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