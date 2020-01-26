"Я согласен с решением избирательного комитета Российского футбольного союза. Если не были соблюдены основные принципы и требования устава ФИФА, устава УЕФА, избирательного кодекса ФИФА и избирательного регламента РФС, стоит считать выборы неправомерными.
Альтернативная кандидатура на выборах появится наверняка. При соблюдении всех правил, которые я обозначил, клубы поддержат Прядкина, это будет легитимно и абсолютно прозрачно. Мне сложно сказать, кто составит конкуренцию Прядкину, но при любых выборах надо соблюдать то, что положено регламентом", - приводит Газзаева ТАСС.
Напомним, Прядкин 16 января был досрочно переизбран на пост президента РПЛ. Это произошло на общем собрании клубов. Позже РФС на своем официальном сайте сообщил, что выборы признаны недействительными и призвал провести выборы в течение трех месяцев.
Газзаев: наверняка на выборах появится альтернативная кандидатура Прядкину
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что РФС поступил правильно, не признав выборы президента РПЛ Сергея Прядкина.
Фото: Футбольная Россия
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»