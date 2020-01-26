Газзаев: наверняка на выборах появится альтернативная кандидатура Прядкину

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что РФС поступил правильно, не признав выборы президента РПЛ Сергея Прядкина.
Фото: Футбольная Россия
"Я согласен с решением избирательного комитета Российского футбольного союза. Если не были соблюдены основные принципы и требования устава ФИФА, устава УЕФА, избирательного кодекса ФИФА и избирательного регламента РФС, стоит считать выборы неправомерными.

Альтернативная кандидатура на выборах появится наверняка. При соблюдении всех правил, которые я обозначил, клубы поддержат Прядкина, это будет легитимно и абсолютно прозрачно. Мне сложно сказать, кто составит конкуренцию Прядкину, но при любых выборах надо соблюдать то, что положено регламентом", - приводит Газзаева ТАСС.

Напомним, Прядкин 16 января был досрочно переизбран на пост президента РПЛ. Это произошло на общем собрании клубов. Позже РФС на своем официальном сайте сообщил, что выборы признаны недействительными и призвал провести выборы в течение трех месяцев.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Газзаев Прядкин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Атлетико" повторил свой антирекорд по забитым мячам
Слуцкий и игроки "Рубина" сыграли в пейнтбол на сборе в Турции (видео)
"Тоттенхэм" хочет заполучить Пентека
"Интер" и "Кальяри" сыграли вничью
Артета заявил, что 18-летний Мартинелли обладает сильным духом 2
"Атлетико" не смог обыграть "Леганес"
Газзаев: наверняка на выборах появится альтернативная кандидатура Прядкину
Сарри: буду считать глумления фанатов "Наполи" любовью к себе
"Антальяспор" Кудряшова прервал 11-матчевую серию без побед
Руководство "Интера": надеемся как можно быстрее подписать Эриксена
Фанаты "Наполи" назвали Сарри горбатым ублюдком (фото)
Горетцка поделился впечатлениями от работы с тренирующим "Баварию" Фликом
Источник: Кавани не намерен переходить в "МЮ"
Интересовавший "Зенит" Акунья может перейти в "Монако"
Преступник, обокравший нападающего "Саутгемптона", получил девять лет тюрьмы 2
"МЮ" предложил за Фернандеша больше 55 миллионов евро
"Как закалялась сталь". В ЦСКА показали, как воспитывают молодого вратаря (видео) 4
Комличенко провел первую тренировку в составе "Динамо" (фото) 3
Виллаш-Боаш сравнил "Марсель" с "Барселоной" и "Юве"
В прошлом году в РПЛ чаще всего проверяли на допинг Чалова и Семенова 3
Бывший игрок "Хаддерсфилда" Синнотт умер после драки 1
Райола заявил, что фанаты "Юве" должны мечтать о возвращении Погба 1
Агент Комличенко: Николая очень хотел видеть в "Динамо" главный тренер 26
Гвардиола: в Ла Лиге с нашим количеством очков мы бы отставали от лидера на один-два балла
Зиньковский прокомментировал интерес "Лилля" 1
Психолог: Кокорину стоит пересмотреть некоторые жизненные установки, перестать считать себя особенным 16
Завтра "Спартак" представит нового спонсора 11
Тикнизян: положение "Авангарда" только добавило желания помочь ему остаться в ФНЛ
Грузинские футболисты Кипиани и Микелтадзе покинули "Рубин" 2
Широков - об оскорблениях Дзюбы: два года молчали, а потом вдруг начали кричать - так не бывает 8
Все новости