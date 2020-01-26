Комличенко отметился голом в двустороннем матче "Динамо"

?Комличенко уже забивает? В двухсторонке, традиционно венчающей вечернюю тренировку, на счету Николая один из мячей красных и попадание в штангу? Матч же завершился со счётом 2:2: у белых отличились Жо и Скопинцев, у красных боковыми ножницами забил Рыков #ВТБтренировочныйсбор pic.twitter.com/14apF1YrmV