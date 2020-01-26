Комличенко отметился голом в двустороннем матче "Динамо"

Красные, за которых выступал новичок московского клуба, сыграли вничью с белыми со счетом 2:2. Помимо Комличенко, голами также отметились Н'Жье, Дмитрий Скопинцев и Владимир рыков.
?Комличенко уже забивает? В двухсторонке, традиционно венчающей вечернюю тренировку, на счету Николая один из мячей красных и попадание в штангу? Матч же завершился со счётом 2:2: у белых отличились Жо и Скопинцев, у красных боковыми ножницами забил Рыков #ВТБтренировочныйсбор pic.twitter.com/14apF1YrmV— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) January 26, 2020
Вчера "Динамо" официально объявило о подписании контракта с Комличенко. Соглашение с ним рассчитано на 4,5 года. Ранее игрок выступал за "Младу Болеслав".
В этом сезоне Николай провел 15 игр во всех турнирах, выступая за чешский клуб, и забил десять голов.