"Ребята уже все знают эту работу, они к ней готовы. Сначала после отпуска мы втягивались, потом уже качественно поработали над многими аспектами. Над атакой, обороной, стандартами. У нас уже есть понимание и какое-то движение вперёд. Товарищеские матчи идут как подготовительные к "Уралу".
Как оценю Чалова? Во-первых, нужно провести все тренировки, во-вторых, у тебя должно быть стремление побеждать в каждом матче, что у Чалова есть. У него хорошая связка со Шкуриным. Оптимистично смотрим на его работу и в целом на пару Чалов-Шкурин.
Караев, который находится на просмотре, имеет хорошее качество: он очень хорошо работает с мячом, может отдать голевую передачу и забить. Но ему нужно сбросить пару килограммов, чтобы он полегче был. И атаковать, и обороняться, и вступать в прессинг, это то, что нам надо. И здесь как раз имеется лишний вес", - сказал Гончаренко.
ЦСКА после 19 туров занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. Свой первый матч после зимнего перерыва армейцы проведут с "Уралом" на своем поле. Встреча состоится 29 февраля и начнется в 14:00.
Гончаренко - о Караеве: ему нужно сбросить пару килограммов
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью клубной пресс-службе подвел итоги первого сбора в Кампоаморе.
Фото: ТАСС
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