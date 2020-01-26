Гончаренко - о Караеве: ему нужно сбросить пару килограммов

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью клубной пресс-службе подвел итоги первого сбора в Кампоаморе.
Фото: ТАСС
"Ребята уже все знают эту работу, они к ней готовы. Сначала после отпуска мы втягивались, потом уже качественно поработали над многими аспектами. Над атакой, обороной, стандартами. У нас уже есть понимание и какое-то движение вперёд. Товарищеские матчи идут как подготовительные к "Уралу".

Как оценю Чалова? Во-первых, нужно провести все тренировки, во-вторых, у тебя должно быть стремление побеждать в каждом матче, что у Чалова есть. У него хорошая связка со Шкуриным. Оптимистично смотрим на его работу и в целом на пару Чалов-Шкурин.

Караев, который находится на просмотре, имеет хорошее качество: он очень хорошо работает с мячом, может отдать голевую передачу и забить. Но ему нужно сбросить пару килограммов, чтобы он полегче был. И атаковать, и обороняться, и вступать в прессинг, это то, что нам надо. И здесь как раз имеется лишний вес", - сказал Гончаренко.

ЦСКА после 19 туров занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. Свой первый матч после зимнего перерыва армейцы проведут с "Уралом" на своем поле. Встреча состоится 29 февраля и начнется в 14:00.


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Теги: Гончаренко ЦСКА
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