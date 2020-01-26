"Мне очень комфортно в команде, ведь мы помогли вместе уже довольно много времени. Пока не получается разговаривать со всеми из-за языкового барьера, но несмотря на это взаимопонимание со всеми ребятами у меня на очень высоком уровне. Прямо сейчас моя цель это полностью восстановиться, стать важным игроком для команды и войти в историю клуба", - сказал Малком в интервью пресс-службе клуба.
Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" летом 2019 года. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Футболист в нынешнем сезоне провел 2 матча в Премьер-лиге. В матче 5-го тура РПЛ против "Динамо" в августе Малком получил травму бедра и выбыл на долгий срок.
Малком рассказал о цели войти в историю "Зенита"
Нападающий "Зенита" Малком рассказал о своей адаптации в клубе. Футболист отметил, что хочет войти в историю клуба.
Фото: ФК "Зенит"
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