Гилерме: к возобновлению чемпионата мы будем на должном уровне

Вратарь "Локомотива" Гилерме заверил болельщиков, что игроки наберут форму к возобновлению сезона в чемпионате России.

"Сборы нужны, чтобы подготовиться к сезону. Результат матчей здесь не важен. Важен результат в чемпионате. В контрольных матчах мы смотрим, как команда ведет себя на поле. Сегодня у нас были эмоции и желание победить. Во время первого сбора мы тренировались дважды в день, накопилась усталость. К возобновлению чемпионата мы будем на должном уровне", - цитирует Гилерме пресс-служба клуба.

"Локомотив" в новом году провел три матча на сборе в Испании. В первой игре "Локомотив" сыграл вничью со "Стяуа" - 3:3. Потом "железнодорожники" проиграли "Осиеку" со счетом 2:2, а сегодня сыграли вничью с "Чонбук Моторс".

В турнирной таблице РПЛ "Локомотив" занимает 5-е место, набрав 34 очка в 19 матчах.


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Теги: Гилерме Локомотив
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