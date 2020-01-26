Сансон: "Зенит"? Нынешний сезон я точно закончу в "Марселе"

Полузащитник "Марселя" Морган Сансон прокомментировал слухи о переходе в "Зенит".
Фото: sport24.lefigaro.fr
"Нынешний сезон я точно закончу в "Марселе". Я хочу остаться в этом клубе, верю в этот проект. По итогам сезона собираемся получить то, чего хотим - квалификацию в Лигу чемпионов", - цитирует Сансона RMC Sport.

"Марсель" в нынешнем сезоне чемпионата Франции занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко в 20 матчах. Сансон провел за клуб 19 матчей и забил три гола. Футболист оценивается в 28 миллионов евро.


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Теги: Сансон Марсель Лига 1 Зенит
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