Сансон: "Зенит"? Нынешний сезон я точно закончу в "Марселе"

Полузащитник "Марселя" Морган Сансон прокомментировал слухи о переходе в " Зенит ".

Фото: sport24.lefigaro.fr

"Нынешний сезон я точно закончу в "Марселе". Я хочу остаться в этом клубе, верю в этот проект. По итогам сезона собираемся получить то, чего хотим - квалификацию в Лигу чемпионов", - цитирует Сансона RMC Sport.



"Марсель" в нынешнем сезоне чемпионата Франции занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко в 20 матчах. Сансон провел за клуб 19 матчей и забил три гола. Футболист оценивается в 28 миллионов евро.