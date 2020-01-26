"Не могу представить его неживым, он был абсолютным совершенством". Василий Уткин - о Коби Брайанте

Популярный блогер Василий Уткин поделился своими чувствами по поводу гибели легендарного баскетболиста Кобе Брайанта.
Фото: РИА Новости
- Сегодня был удивительный день. Юбилей человека, который является гуру моей профессии. Сегодня скоропостижно умер человек, которого я со смехом презирал. Сегодня погиб человек, которого я не могу представить неживым. Он был совершенством, абсолютным телесным совершенством, игравшим в баскетбол, который был создан для него.

Только в баскетболе с мячом обращаются благоговейно. По нему не бьют. Его мягко бросают, ладонь ложится на него, словно на грудь, его несут в корзину; если представить себе, что Земля - мяч, ее можно было бы доверить только баскетболистам. А из всех баскетболистов - Коби Брайанту.

Грустно, просто п####ц. Правильно они отменили игры. Как можно играть в такой день... - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Коби Брайант ушёл из жизни 26 января в результате крушения его частного вертолета в 41 год. Также погибла находившаяся с ним на борту 13-летняя дочь Коби Джанна. Сообщается, что общее количество жертв катастрофы составило 9 человек.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Уткин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Монтеррей" объявил о подписании Краневиттера
Fanatik: ЦСКА и "Локомотив" интересуются экс-форвардом "Ливерпуля" Старриджем 3
Гапонов рассказал, какое умение забрал бы у партнеров Джикии и Жиго
Акция фанатов "Енисея" не помогла сохранить Газзаеву пост
Василий Конов: Тихонов - основной кандидат на пост тренера "Химок" 1
Большинство посетителей Rusfootball.info против расширения Премьер-Лиги 1
«Навсегда в моей памяти». И футбол прощается с великим Коби
Орлов: Исламхан покинул расположение "Зенита" 1
"Не могу представить его неживым, он был абсолютным совершенством". Василий Уткин - о Коби Брайанте
"Ростов" отдал в аренду турецкому клубу Кьяртанссона, выступавшего за "Рубин" 1
Sport.es: игроки "Барселоны" скептически относятся к идеям Сетьена
Роналду и Месси - о гибели Коби Брайанта
Неймар посвятил гол в ворота "Лилля" Кобе Брайанту (фото)
Дзюба: Коби Брайант - навсегда в моей памяти 2
Сансон: "Зенит"? Нынешний сезон я точно закончу в "Марселе"
"Динамо" опубликовало видео первого гола Комличенко
"Реал" с минимальным счетом обыграл "Вальядолид"
"Наполи" одержал победу над "Ювентусом" 1
Гилерме: к возобновлению чемпионата мы будем на должном уровне
Малком рассказал о цели войти в историю "Зенита" 14
Гринвуд стал самым молодым игроком "МЮ" с 1984 года, забившим 10 голов за сезон
Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью Коби Брайанта
Игроки "Интера" и Конте проигнорировали журналистов после ничьей с "Кальяри"
Гендиректор "Химок": выходить в РПЛ имеет смысл только при наличии серьезного спонсора 2
Юран в ближайшее время может возглавить "Химки" 2
"Наполи" и "Ювентус" объявили стартовые составы
"Ливерпуль" не смог обыграть "Шрусбери" в Кубке Англии
Щербаченко рассказал, что у Талалаева был конфликт с руководством "Химок" 1
"Рома" и "Лацио" сыграли вничью в римском дерби
"Байер" дома разгромил "Фортуну"
Все новости