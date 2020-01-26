"Не могу представить его неживым, он был абсолютным совершенством". Василий Уткин - о Коби Брайанте

Популярный блогер Василий Уткин поделился своими чувствами по поводу гибели легендарного баскетболиста Кобе Брайанта.

Фото: РИА Новости

- Сегодня был удивительный день. Юбилей человека, который является гуру моей профессии. Сегодня скоропостижно умер человек, которого я со смехом презирал. Сегодня погиб человек, которого я не могу представить неживым. Он был совершенством, абсолютным телесным совершенством, игравшим в баскетбол, который был создан для него.



Только в баскетболе с мячом обращаются благоговейно. По нему не бьют. Его мягко бросают, ладонь ложится на него, словно на грудь, его несут в корзину; если представить себе, что Земля - мяч, ее можно было бы доверить только баскетболистам. А из всех баскетболистов - Коби Брайанту.



Грустно, просто п####ц. Правильно они отменили игры. Как можно играть в такой день... - написал Уткин в своем телеграм-канале.



Коби Брайант ушёл из жизни 26 января в результате крушения его частного вертолета в 41 год. Также погибла находившаяся с ним на борту 13-летняя дочь Коби Джанна. Сообщается, что общее количество жертв катастрофы составило 9 человек.