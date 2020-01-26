Исламхан находился на первом зимнем сборе "Зенита" на просмотре.
— Сейчас насколько я знаю, он улетел в Алматы, но не знаю, возьмут ли его на следующий сбор, — цитирует Орлова Sport.kz.
Исламхан дважды признавался лучшим футболистом Казахстана. В 2014 году он уже предпринимал попытки закрепиться в российском футболе, но не провел за "Кубань" ни одного матча.
Орлов: Исламхан покинул расположение "Зенита"
Известный экс-комментатор Геннадий Орлов рассказал о том, что капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан улетел в Алматы.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»