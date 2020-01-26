Большинство посетителей Rusfootball.info против расширения Премьер-Лиги

Rusfootball.info подводит итоги опроса пользователей нашего портала по поводу грядущего расширения Российской Премьер-Лиги.

Фото: РПЛ

За увеличение количества участников Чемпионата России на общем собрании РПЛ 16-го января проголосовали 14 из 16-ти клубов лиги.62,59% принявших участие в опросе посетителей Rusfootball.info придерживаются другого мнения. Они считают, что 18 команд в РПЛ - перебор.За расширение 31,42% опрошенных, ещё почти 6% не определились с мнением по этому вопросу.