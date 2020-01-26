Большинство посетителей Rusfootball.info против расширения Премьер-Лиги

Rusfootball.info подводит итоги опроса пользователей нашего портала по поводу грядущего расширения Российской Премьер-Лиги.
Фото: РПЛ
За увеличение количества участников Чемпионата России на общем собрании РПЛ 16-го января проголосовали 14 из 16-ти клубов лиги.

62,59% принявших участие в опросе посетителей Rusfootball.info придерживаются другого мнения. Они считают, что 18 команд в РПЛ - перебор.

За расширение 31,42% опрошенных, ещё почти 6% не определились с мнением по этому вопросу.

"Химки" добровольно решили "сливать" сезон, Талалаев ушёл в знак протеста. Отличная идея расширяться, РПЛ!


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