- Наблюдаю за старшими товарищами, набираюсь опыта. У Жиго позаимствовал бы игру головой, у Джикии – подбор. Пытаюсь прогрессировать, чтобы с ними конкурировать. Чувствую: по сравнению с прошлыми сборами прибавилось уверенности. Раньше, бывало, робел в такой компании. Теперь прошло, — цитирует Гапонова "Чемпионат".
В текущем сезоне премьер-лиги Гапонов провел лишь один матч. Его конкурентами на позиции центрального защитника являются Георгий Джикия, Самюэль Жиго, Илья Кутепов, а также способный сыграть на этом месте Алекс Крал.
Гапонов рассказал, какое умение забрал бы у партнеров Джикии и Жиго
Защитник "Спартака" Илья Гапонов рассказал о том, чему ему следует научиться у более опытных партнёров - Самюэля Жиго и Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"
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