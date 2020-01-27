— Информация о том, что Денис Якуба будет у нас в аренде, — правильная, — цитирует Ларина matchtv.ru.
Ранее также сообщалось, что "Чертаново" арендует у "Спартака" другого своего воспитанника Максима Глушенкова, однако эти сведения Ларин не подтвердил.
Якуба пополнил состав "Крыльев" перед началом сезона, но так и не провел за самарскую команду ни одного матча.
Директор "Чертаново" подтвердил информацию об аренде Якубы из "Крыльев Советов"
"Чертаново" вернёт своего воспитанника Дениса Якубу в команду с целью побороться за выход в РПЛ. Об аренде полузащитника "Крыльев Советов" сообщил директор школы Николай Ларин.
Фото: ruspekh.ru
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