Директор "Чертаново" подтвердил информацию об аренде Якубы из "Крыльев Советов"

"Чертаново" вернёт своего воспитанника Дениса Якубу в команду с целью побороться за выход в РПЛ. Об аренде полузащитника "Крыльев Советов" сообщил директор школы Николай Ларин.

Фото: ruspekh.ru