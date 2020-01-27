"Мы рады, что нашли партнера, который будет поддерживать нас не только в следующем году, но и, надеюсь, долгие годы", — приводит слова Томаса Цорна портал Sport24.
Ранее сообщалось о том, что срок соглашения между "Спартаком" и ZTE будет заключен до 2021 года, а сумма контракта составит около 30 миллионов рублей.
Компания ZTE была основана в 1985 году и является одним из лидером в производстве телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов на китайском рынке.
Напомним, что на зимний перерыв "Спартак" ушел на десятой строчке РПЛ.
Цорн прокомментировал подписание контракта с новым спонсором
Гендиректор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о взаимодействии между клубом и новым спонсором команды, компанией ZTE.
Фото: "БИЗНЕС Online"
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