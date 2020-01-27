Издание сообщает, что президент РФС Александр Дюков рассматривал кандидатуру бывшего директора "Зенита" Максима Митрофанова на пост президента РПЛ.
Напомним, на данный момент Митрофанов занимается в РФС развитием футбола в регионах.
Сообщается, что из-за проводимых реформ Митрофанов не пользуется поддержкой среди клубов, поэтому от этого варианта пришлось отойти.
Также проблемой является то, что кандидата может выдвинуть лишь член РПЛ, а РФС им не является.
Отмечается, что внутри лиги не хотят усиления выходцев из Петербурга, которыми считают РФС.
"Бизнес Online": Дюков планировал выдвинуть на пост президента РПЛ Митрофанова
Как сообщает источник, бывший директор "Зенита" мог возглавить РПЛ
Фото: Спортдиалог
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»