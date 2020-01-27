"Краснодар" сыграет на втором сборе с командой из Уханя. Это эпицентр эпидемии коронавируса

Игроки "Краснодара" закончили первый сбор в испанской Эстепоне и получили 3 дня выходных перед вторым.



Официальный сайт "Краснодара" сообщает, что на втором сборе, который начнется 30 января и продлится до 10 февраля, "быки" проведут 4 матча. Среди них встреча с китайским клубом "Ухань Залл". Из города, в котором базируется клуб, уехало около пяти миллионов человек. Это связано с эпидемией коронавируса, из-за которого уже погибло 57 человек.



Кроме того, команда сыграет с "Мальмё", "Викторией" и "Мьёндаленом".



Второй сбор, как и первый, "быки" проведут в Испании, но уже в Марбелье.

