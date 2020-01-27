Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал о сотрудничестве с компанией ZTE, которая стала новым спонсором московского клуба. Ранее сообщалось, что "Спартак" получит от спонсора около 30 млн рублей. При этом логотип компании не будет наноситься на форму столичного клуба.
"Мы рады, что нашли партнера, который будет поддерживать нас не только в следующем году, но и, надеюсь, долгие годы.
На первой стадии договорились о сотрудничестве на год. Но надеюсь, что партнёрство продолжится в будущем.
Контракт, который мы подписали, не предусматривает нанесения логотипа на форму. Что будет в будущем, посмотрим. Акции у нас будут, пока не могу раскрыть их подробности. Могу сказать, что данное партнёрство отражает нашу активность по сближению с китайским рынком", — цитирует Цорна Sport24.
"Спартак" завершил первую часть сезона на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. По ходу сезона москвичи сменили главного тренера, команду возглавил Доменико Тедеско.
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Цорн рассказал о контракте с новым спонсором "Спартака"
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