Источник: Чалов оказался слишком дорогим для "Челси"

Британское издание The Daily Star утверждает, что "Челси" отказался от переговоров по трансферу форварда ЦСКА Фёдора Чалова после того, как москвичи назвали сумму выкупа. Так, "армейцы" официально потребовали у "Челси" 25 млн фунтов стерлингов.
фото - ТАСС
Узнав стоимость игрока, лондонцы отказались от продолжения переговоров, посчитав сумму завышенной. Так, изначально "Челси" предлагал московскому клубу 20 млн евро за форварда.

Также Чаловым, как пишет The Daily Star, интересовался "Вест Хэм". Лондонцы пытались снизить цену, которую назвали в московском клубе. Но договориться о трансфере сторонам в итоге не удалось.


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Теги: Зарубежные трансферы Российские трансферы ЦСКА Чалов Челси Вест Хэм АПЛ
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