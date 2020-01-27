Новое соглашение рассчитано до окончания следующего сезона. Предыдущий контракт 35-летнего вратаря истекал летом 2020 года.
Ребров выступает за "Спартак" с 2011 года. В составе московского клуба он становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок страны.
В текущем сезоне Ребров принял участие лишь в 1 матче РПЛ.
"Спартак" объявил о подписании нового контракта с Ребровым
Московский "Спартак" продлил контракт с голкипером Артёмом Ребровым, сообщает пресс-служба столичного клуба.
Фото - Sportbox
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