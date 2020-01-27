Пономарев заявил, что как тренеры Березуцкие никакие

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о возвращении братьев Березуцких в армейский клуб.
Фото: football.ru
Сегодня официально сайт ЦСКА сообщил, что Алексей и Василий Березуцкие станут заместителями генерального директора клуба по спортивным вопросам.

"Гинер молодец, своих никогда не бросает. Придумал для них должность, пристроил. Но это нормальное явление, я приветствую такое решение. Куда их еще девать? Как тренеры они пока никакие", - цитирует Пономарева Sport24.

Березуцкие завершили карьеру в 2018 году. Позже они помогали Леониду Слуцкому в голландском "Витессе".

ЦСКА в нынешнем сезоне занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 19 матчах.


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Теги: Пономарев Березуцкий А Березуцкий В. ЦСКА
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