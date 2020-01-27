Сегодня официально сайт ЦСКА сообщил, что Алексей и Василий Березуцкие станут заместителями генерального директора клуба по спортивным вопросам.
"Гинер молодец, своих никогда не бросает. Придумал для них должность, пристроил. Но это нормальное явление, я приветствую такое решение. Куда их еще девать? Как тренеры они пока никакие", - цитирует Пономарева Sport24.
Березуцкие завершили карьеру в 2018 году. Позже они помогали Леониду Слуцкому в голландском "Витессе".
ЦСКА в нынешнем сезоне занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 19 матчах.
Пономарев заявил, что как тренеры Березуцкие никакие
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о возвращении братьев Березуцких в армейский клуб.
Фото: football.ru
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»