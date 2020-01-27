Примечательно, что клуб "Ухань Залл" находится в городе, где началась эпидемия коронавируса, из-за которого погибло уже более 50 человек.
Однако сейчас на официальном сайте краснодарцев нет информации о проведении этого матча.
Напомним, второй сбор "Краснодара" начнется 30 января и продлится до 10 февраля. Планировалось, что за это время "быки" проведут 4 контрольных матча.
В нынешнем сезоне РПЛ "Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 19 матчах.
"Краснодар" отменил товарищеский матч с китайским клубом
Сегодня стало известно о том, что "Краснодар" на втором испанском сборе проведет товарищеский матч с китайским клубом "Ухань Залл".
Фото: ФК "Краснодар"
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