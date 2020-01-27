Комличенко перешел в московский клуб из чешского клуба "Млада Болеслав" за 3,5 миллиона евро, подписав контракт на 4,5 года. В нынешнем сезоне чемпионата Чехии форвард провел 20 матчей и забил 13 голов, отдав при этом 6 голевых передач.
"Комличенко уезжает в Чехию – мягко выражаясь, не самую футбольную страну. Возвращается уже за 3,5 миллиона евро – и деньги уходят за рубеж, не оставаясь в России. Это довольно большая сумма. Если он настолько хорош, странно, что немцы, которые находятся рядом и смотреть чешский чемпионат, не заинтересовались.
Сейчас наши клубы начинают думать о новом лимите и будут по всем сусекам скрести. Где взять этих 17 россиян? За 3,5 миллиона Комличенко должен будет в каждой игре забивать по мячу", - цитирует Селюка "Рейтинг букмекеров".
"Динамо" занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 19 матчах 24 очка.
В первой игре после зимнего межсезонья бело-голубые сыграют со "Спартаком". Встреча состоится 29 февраля.
Агент Селюк: если Комличенко настолько хорош, то странно, что им не заинтересовались немецкие клубы
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход в "Динамо" нападающего Николая Комличенко.
Фото: ФК "Динамо"
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