"Будущее Кокорина? Про него не буду ничего говорить. Кокорин в теннис не играет", - сказал Медведев на пресс-конференции, посвященной теннисному турниру St. Petersburg Ladies Trophy.
Напомним, на прошлой неделе "Сочи" официально объявил об аренде Кокорина до конца сезона. Позже эту информацию подтвердил и сам Медведев. Однако агент игрока Кирилл Логинов заявил, что футболист не намерен переходить в "Сочи".
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак также сказал, что заинтересован в совместной работе с Кокориным.
Отметим, что в двух контрольных матчах "Зенита" на сборе Кокорин выходил на поле с первых минут с капитанской повязкой.
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 19 турах 45 очков.
"Спорт-Экспресс"
Медведев отказался отвечать на вопрос о Кокорине
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отказался отвечать на вопрос о будущем нападающего Александра Кокорина.
Фото: korrnews
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