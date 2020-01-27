Сообщается, что 27-летний футболист недоволен тем, что перестал попадать в основной состав команды. Контракт Кузяева с "Зенитом" истекает летом нынешнего года, но о продлении пока ничего неизвестно.
Отец и агент Кузяева сегодня сообщил, что ему ничего неизвестно об интересе московского клуба.
Кузяев выступает за "Зенит" с лета 2017 года, перейдя из "Ахмата". В его активе 21 матч за сборную России, в которых он забил один гол.
"СЭ": Кузяев действительно интересен "Динамо"
Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Динамо" действительно рассматривает возможность подписания полузащитника "Зенита" Далера Кузяева.
Фото: Global Look Press
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