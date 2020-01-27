Орлов: при всем уважении к Исламхану, у него мало шансов зацепиться за "Зенит"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что казахстанского полузащитника Бауыржана Исламхана вряд ли вызовут на второй сбор "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Исламхан уже состоялся как футболист, скоро ему исполнится 27 лет, и его уже невозможно переучить. Пока он играет в казахстанский футбол, футбол ФНЛ или российский футбол. Получает мяч, поднимает голову и отдает передачу. Он три раза терял мяч. Надо иметь решение перед тем, как получаешь мяч. Игра в одно касание – искусство больших мастеров. При всем к нему уважении, у него нет шансов зацепиться за "Зенит". Вряд ли его вызовут на второй сбор", - сказал Орлов в эфире "ГСО Live".

Исламхан, который находится в статусе свободного агента, провел 2 матча за "Зенит" на сборе в Катаре. Главный тренер питерского клуба Сергей Семак заявил, что решение по капитану сборной Казахстана будет принято позже.

Второй сбор "Зенита", который пройдет в Испании, начнется 29 января и завершится 10 февраля.

"Зенит" ушел на зимнюю паузу, находясь на первом месте в турнирной таблице. В активе сине-бело-голубых 45 очков в 19 матчах.


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Теги: Орлов Исламхан Зенит
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