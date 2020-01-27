Иракские СМИ сообщили, что "Зенит" близок к подписанию полузащитника Сафа Хади

Футболист из Ирака Софа Хади может присоединиться к иранскому нападающему Сердару Азмуну в "Зените".

Фото: instagram.com/iraqiproplayers/