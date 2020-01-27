Иракские СМИ сообщили, что "Зенит" близок к подписанию полузащитника Сафа Хади

Футболист из Ирака Софа Хади может присоединиться к иранскому нападающему Сердару Азмуну в "Зените".
Фото: instagram.com/iraqiproplayers/
Как сообщает популярный Инстаграм iraqiproplayers, имеющий 512 тысяч подписчиков, "иракский полузащитник Сафа Хади близок к трансферу в клуб Российской Премьер-лиги в ближайшие часы".

Главный редактор иракской газеты "Футбол" Али Нури конкретизировал это сообщение:

— Сафа Хади очень близок к заключению контракта с «Зенитом». Он может стать игроком этой команды уже в зимнее трансферное окно. Трансферу способствует наличие в составе "Зенита" иранца Сердара Азмуна, — цитирует Нури Sport24 со ссылкой на его твиттер.

21-летний опорный полузащитник в данный момент выступает за клуб "Аль-Шорта" из Багдада и сборную Ирака.


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Теги: Зенит Российские трансферы
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