"Он вряд ли утонет". Слуцкий пошутил над Тарасовым (видео)

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий стал гостем программы "Вечерний Ургант" на Первом канале и в очередной раз показал свое чувство юмора.

Фото: Первый канал