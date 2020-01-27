"Он вряд ли утонет". Слуцкий пошутил над Тарасовым (видео)

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий стал гостем программы "Вечерний Ургант" на Первом канале и в очередной раз показал свое чувство юмора.
Фото: Первый канал
Ведущий программы Иван Ургант спросил тренера, кого он спасёт, если в воде будут находиться Лионель Месси, Криштиану Роналду и Дмитрий Тарасов, а в лодке у него всего два места.

- Тара вряд ли утонет, так что своим ходом доберётся, - пошутил Слуцкий.



Тарасов, пропустивший первую часть сезона из-за травмы, работал вместе с "Рубином" на первом предсезонном сборе и поедет на второй. Контракт с полузащитником пока не подписан, он продолжает находиться на просмотре.


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Теги: Слуцкий Тарасов Рубин
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