Ведущий программы Иван Ургант спросил тренера, кого он спасёт, если в воде будут находиться Лионель Месси, Криштиану Роналду и Дмитрий Тарасов, а в лодке у него всего два места.
- Тара вряд ли утонет, так что своим ходом доберётся, - пошутил Слуцкий.
Тарасов, пропустивший первую часть сезона из-за травмы, работал вместе с "Рубином" на первом предсезонном сборе и поедет на второй. Контракт с полузащитником пока не подписан, он продолжает находиться на просмотре.
"Он вряд ли утонет". Слуцкий пошутил над Тарасовым (видео)
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий стал гостем программы "Вечерний Ургант" на Первом канале и в очередной раз показал свое чувство юмора.
Фото: Первый канал
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