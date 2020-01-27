— Кокорин после тюрьмы переподписал контракт с «Зенитом». Вы помните, он говорил, что он готов играть бесплатно? Но совсем бесплатно нельзя по закону. Кокорин сейчас получает 20 тысяч рублей по контракту, я точно знаю.
В последние полгода контракта с игроком, у которого заканчивается контракт, другим клубам уже можно вести переговоры. Но кто-то ведёт? Конечно, нет. Почему? Нельзя! Отойдите! Мы его еще не домучали!
Я не знаю, кто этот человек, которого так разозлил Кокорин. Суки увидели, что парень опять улыбается. Он и в наручниках, помните, улыбался. Так вот он устроен — улыбается, — сказал Уткин в эфире «Эхо Москвы».
Ранее сообщалось, что судьба Кокорина на вторую часть сезона может быть решена в среду. «Сочи» под руководством Владимира Федотова уже отправился на второй зимний сбор, однако нападающий «Зенита», несмотря на договоренность между клубами, не собирается отправляться в расположение последней команды Российской Премьер-Лиги.
Уткин: Кокорин получает 20 тысяч. Его ещё не домучали, он кого-то сильно разозлил
Блогер Василий Уткин рассказал о зарплате, которую получает в «Зените» нападающий Александр Кокорин высказался о ситуации, в которой оказался нападающий «Зенита» Александр Кокорин, а также раскрыл его зарплату в петербургской команде.
Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив
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