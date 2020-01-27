В городе, ставшем центром эпидемии короновируса, построят больницу за две недели. Тарасов нашёл в России не менее весомый, по его мнению, повод для гордости.
- Много пишут про коронавирус в Китае, и что там за 2 недели построят больницу специально для этого. Это правильно, но тем не менее, почему все удивляются? С подобной скоростью всегда возводили какие-то полевые госпитали при болезнях, угрожающих всему миру. Птичий грипп, Эбола… Понятно, что и в Китае это сейчас просто большое строение для передержки и первой помощи.
Я решил прогуглить, что одновременно строят у нас в медсфере в целом. Вот, например, в Оренбурге за 4,3 млрд построят областную детскую больницу??Да, пусть не за 2 недели, но это все равно большой шаг и прорыв для страны. И вот о таких объектах, считаю, надо писать и показывать по нашему ТВ, - написал Тарасов в своем Инстаграме.
Отметим, что вчера "Краснодар" на сборах должен был провести товарищеский матч с клубом из Уханя, но отменил его из-за опасений по поводу короновируса.
Ранее Тарасов заявлял о том, что был бы не против после завершения карьеры поработать в Госдуме.
Тарасов - о строительстве больниц в Китае: у нас в Оренбурге построят больницу за 4,3 млрд, вот что надо показывать
Полузащитник Дмитрий Тарасов, находящийся на просмотре в "Рубине", выразил удивление по поводу реакции общественности и СМИ на рекордные темпы строительства больницы в китайском городе Ухань.
Фото: Инстаграм Дмитрия Тарасова
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