Тарасов - о строительстве больниц в Китае: у нас в Оренбурге построят больницу за 4,3 млрд, вот что надо показывать

Полузащитник Дмитрий Тарасов, находящийся на просмотре в "Рубине", выразил удивление по поводу реакции общественности и СМИ на рекордные темпы строительства больницы в китайском городе Ухань.

Фото: Инстаграм Дмитрия Тарасова