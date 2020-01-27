- Даже ВАР не исключит все ошибки. Это не чудо, не инъекция, вылечивающая раз и навсегда все болезни. Потому что ВАР — это тоже люди. Главное, чтобы с помощью ВАР избежать тех трех-пяти серьезнейших ошибок, которые выпадают во время карьеры на долю каждого судьи и которые попадают в заголовки.
Главное, чтобы футбол оставался прежним, и ВАР не использовался бы каждую секунду, не изучался бы каждый угловой или аут, каждая желтая карточка. А ВАР нужен, чтобы избегать больших ошибок, - цитирует Кашшаи "СЭ".
Ранее главной департамента судейства и инспектирования РФС был Александр Егоров, но в конце прошлого года департамент был разделен на два отдельных органа. Судейством теперь руководит Виктор Кашшаи, инспектированием - Сергей Фурса.
Кашшаи: даже ВАР не исключит все ошибки. Главное - избегать больших
Новый руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал о своем отношении к системе видеоповторов ВАР, который должна заработать весной на всех матчах Чемпионата России.
Фото: Eurosport
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