Кашшаи: даже ВАР не исключит все ошибки. Главное - избегать больших

Новый руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал о своем отношении к системе видеоповторов ВАР, который должна заработать весной на всех матчах Чемпионата России.



Фото: Eurosport