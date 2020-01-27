Напомним, ранее этот пост занимал Александр Егоров.
- Удивило, что на место Егорова пришел венгр Кашшаи. У нас уже был подобный опыт с Розетти. И что? В России должные работать российские специалисты. Давайте министром здравоохранения иностранца сделаем.
На Украине есть такая практика? Вот пусть она там и остается, а мне своя рубашка ближе к телу, - цитирует "Чемпионат" специалиста.
Напомним, на зимний перерыв в чемпионате "Арсенал" ушёл на шестом месте.
Черевченко, комментируя назначение Кашшаи, предложил сделать иностранца министром здравоохранения
Главный тренер тульского "Арсенала" поделился мнением по поводу назначения Виктора Кашшаи на пост главы департамента судейства РФС
Фото: newstula.ru
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