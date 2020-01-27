"Спартак" вылетел в Катар на Кубок Пари Матч Премьер, к команде присоединился защитник Бакалюк

Игроки и тренерский штаб московского "Спартака
" сегодня утром встретились в аэропорту Шереметьево. Оттуда команда отправится в Доху на второй сбор и продолжит набирать кондиции ко второй половине сезона.
В Катаре "красно-белые" примут участие в Кубке Пари Матч Премьер, в которого сыграют 1-го февраля сыграют с "Ростовом", 5-го - с "Локомотивом
", 8-го - с "Партизаном".
Как отмечает официальный сайт "Спартака
", команда отправится на второй сбор в том же составе, что и на первый, но с одним изменением: с первой командой летит полузащитник "Спартака-2" Никита Бакалюк.
Состав "Спартака" на первый сбор выглядел следующим образом: