Фрагмент ролика был показан в программе "Вечерний Ургант", гостем которой стал Леонид Слуцкий.
Однако YouTube, по всей видимости, посчитал, что "Рубин" нарушил авторские права популярной передачи и заблокировал доступ к видео.
"Благодарим за использование нашего ролика на шоу", - обратился к Урганту твиттер "Рубина".
YouTube забанил ролик с тренировки "Рубина", показанный в "Вечернем Урганте"
Популярнейший видеохостинг YouTube принял странное решение о блокировке видео с тренировки "Рубина" под руководством Леонида Слуцкого.
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