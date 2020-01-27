"Сижу, много думаю. Могу в раздевалке уткнуться в пол: "Как же это произошло, зачем я сделал то-то и то-то?" Режешь себя, роешь, грызешь. Это черта, от которой надо избавиться.
Поражение — это бесценный опыт? Согласен, но уж слишком это меня убивает. Точнее, даже не сам результат, а все эти самокопания. Это еще влияет на окружающих, близких. Они-то каким боком виноваты? Лучше обойтись без этого", — рассказал Умяров изданию "Бизнес Online".
Напомним, что за основной состав "красно-белых" Умяров дебютировал в прошлом сезоне. На счету 19-летнего игрока в текущем сезоне 13 матчей за "Спартак" во всех турнирах. Также в этом сезоне Умяров провел 6 матчей за молодежную сборную России, в которых отличился один раз.
Перед второй частью чемпионата России "Спартак" имеет в своем активе 22 очка и занимает 10 место в турнирной таблице.
Умяров заявил, что поражения его убивают
Хавбек московского "Спартака" Наиль Умяров рассказал о своей реакции на неудачные результаты.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»