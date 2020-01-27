"Не молюсь каждый день, как это делают Зелимхан (Бакаев), Аяз (Гулиев) или Резиуан (Мирзов). Так сложилось.
Верю во Всевышнего. У меня обе бабушки очень верующие. С детства все татарские праздники мы отмечаем. Не могу сказать, что я правоверный мусульманин, но чувствую себя мусульманином", — рассказал Умяров в интервью изданию "Бизнес Online".
Напомним, что за основной состав "красно-белых" Умяров дебютировал в прошлом сезоне. На счету 19-летнего игрока в текущем сезоне 13 матчей за "Спартак" во всех турнирах. Также в этом сезоне Умяров провел 6 матчей за молодежную сборную России, в которых отличился один раз.
Умяров: чувствую себя мусульманином
Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров рассказал о своем отношении к религии.
Фото: Олег Бухарев (Матч ТВ)
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