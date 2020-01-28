"Мной интересуется МЮ? Да ну, заканчивай! Мало ли всяких вбросов? Ты еще скажи, что я в шорт-листе. Он где заканчивается — на Луне?", — цитирует Умярова издание "Бизнес Online".
В этом сезоне Умяров провел 13 матчей за "Спартак" не отметившись результативными действиями.
Напомним, что сегодня московский "Спартак" вылетел в Катар, где примет участие в розыгрыше Кубка Париматч Премьер-2020, который пройдет с 1 по 9 февраля. Помимо "красно-белых" за трофей поборются "Ростов" и "Локомотив", а также восьмикратный чемпион Сербии "Партизан".
Умяров посмеялся над слухами, что им интересуется "Манчестер Юнайтед"
Хавбек московского "Спартака" Наиль Умряров иронично отреагировал на информацию об интересе со стороны "Манчестер Юнайтед".
Фото: Олег Бухарев (Матч ТВ)
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»