Заводящий "Спартака" Амиго: доказательства моей вины нет, но меня на полтора года лишают части жизни

Заводящий красно-белых Валерий Бевз по прозвищу Амиго прокомментировал отклонение апелляции по делу об его отстранении от посещения футбольных матчей.

Фото: vk.com/valeraamigo