Заводящий "Спартака" Амиго: доказательства моей вины нет, но меня на полтора года лишают части жизни

Заводящий красно-белых Валерий Бевз по прозвищу Амиго прокомментировал отклонение апелляции по делу об его отстранении от посещения футбольных матчей.
Фото: vk.com/valeraamigo
"По заседанию было видно, что доказательства моей вины нет. На одном видео не видно кто кричал, слышно только звук. На втором видео нет звука, видно, что что-то заряжают, но не слышно. Дзюба — воспитанник "Спартака", он очень некрасивого уходил из клуба, поэтому отношение у болельщиков команды к нему негативное. После того, как он забил в ворота своей бывшей команды, трибуны просто отреагировали и все.

Я еще до конца не осознал, но это очень большой урон по моей жизни. Я 20 лет хожу на трибуну, активно болею за "Спартак" и меня на полтора года лишают части моей жизни. И лишают меня за то, чего я не совершал", — цитирует Бевза Sport24.

Напомним, что Бевз был заводящим "Спартака" на матче 18-го тура красно-белых против "Зенита". Бевза задержала полиция, после чего его приговорили к штрафу в размере пять тысяч рублей и запрету на посещение спортивных мероприятий на полтора года.

Вероятной причиной задержания считается организация Бевзом оскорбительных кричалок про Артема Дзюбу.


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Теги: Спартак Зенит
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