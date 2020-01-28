Умяров рассказал, что с Тедеско они разговаривают по-английски и отметил, что в тренировках стало гораздо больше тактических занятий.
"Тренерский штаб для всего находит время и пока оставляет о себе только самые приятные впечатления. Заметил нюанс: Доменико будет объяснять до последнего, пока человек не поймет. У нас уже были занятия по два с половиной часа из-за тактики. Главное, это дает результат, поэтому никто не жалуется, — приводит слова Умярова издание "Бизнес Online".
Напомним, что перед весенней частью чемпионата России московский "Спартак" с 22-мя очками идет 10-м в турнирное таблице.
Умяров: Тедеско по два с половиной часа объясняет тактику
Хавбек московского "Спартака" Наиль Умяров поделился впечатлением от работы с немецким специалистом Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»