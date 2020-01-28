Ранее супруга форварда Дарья Валитова рассказала в социальных сетях, что Кокорин отказался от аренды в "Сочи" и до конца сезона будет играть за выступающий в ПФЛ "Зенит-2". Сам футболист заявил, что пока ничего не знает, но на второй сбор с основной командой он не полетит.
- Кокорин в "Зените-2"? Понятия не имею, не ко мне вопрос, - ответил наставник команды Радимов "СЭ".
Напомним, таким же образом в социальных сетях отвечал главный тренер основной команды "Зенита" Сергей Семак, когда его спрашивали, почему клуб планирует отдать Кокорина в "Сочи".
Тренирующий "Зенит-2" Радимов: Кокорин? Не ко мне вопрос
Наставник выступающего в ПФЛ "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал сообщение жены Кокорина, которая заявила, что Александр продолжит карьеру в фарм-клубе чемпионов России.
Фото: twitter.com/zenit_spb2
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