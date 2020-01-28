Напомним, контракт Ещенко с красно-белыми истекает грядущим летом.
- Тренер говорит, что мы с Ребровым должны быть в команде, что мы можем помогать и футболистам, и ему в тренировочном процессе. У нас с Дедом (Артемом Ребровым, о продлении с которым контракта "Спартак" уже официально объявил - прим. Rusfootball) осталось по полгода контракта, да. Тренерский штаб изъявил желание нас оставить.
Будем общаться по условиям. Мне надо решать: или помогать команде и тренеру, а потом заканчивать с футболом и идти в тренеры. Или еще попылить пару лет, - приводит слова Ещенко sport24.
В текущем сезоне защитник провел семь игр за красно-белых в РПЛ. При Тедеско Ещенко не выходил на поле ни разу.
"Будем общаться по условиям". Ещенко рассказал о возможном продлении контракта со "Спартаком"
Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал возможное продление соглашения с московской командой
Фото: ФК "Спартак"
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