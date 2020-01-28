Ранее супруга форварда Дарья Валитова рассказала в социальных сетях, что Кокорин отказался от аренды в "Сочи" и до конца сезона будет играть за выступающий в ПФЛ "Зенит-2". Сам футболист заявил, что пока ничего не знает, но на второй сбор с основной командой он не полетит.
- Дарья Валитова заявила, что Сашу перевели во вторую команду "Зенита"? Я не комментирую заявления Дарьи Валитовой. Это неправда. Я понятия не имею, кто это. Мне это неинтересно, - приводит слова Логинова sport24.
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ранее неоднократно заявлял, что заинтересован в совместной работе с Кокориным.
Отчим Кокорина: заявление Дарьи Валитовой? Это неправда. Я понятия не имею, кто это
Отчим Александра Кокорина и его агент Кирилл Логинов не стал комментировать слова жены футболиста.
Фото: ФК "Зенит"
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