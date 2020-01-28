Ранее стало известно, что Кокорин отказался переходить в аренду в "Сочи". Сегодня супруга футболиста Дарья Валитова сообщила, что форварда уже проинформировали, что он не полетит с "Зенитом" на второй сбор, а будет выступать за "Зенит-2".
Агент и отчим Кокорина позже заявил, что ее знает, кто такая Валитова, и ему это неинтересно.
"Семак рассчитывал на него, Саша не поехал в "Сочи" и играет практически бесплатно в команде. Я считаю, что его нужно оставить. Не знаю всех тонкостей про перевод во вторую команду, может быть, это временное явление. Но мои ожидания связаны с тем, что рано или поздно эта ситуация изменится", - цитирует Боярского "Чемпионат".
"Зенит" ушел на межсезонье на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. С 29 января по 10 февраля команду проведет второй сбор в Испании.
Боярский: считаю, что Кокорина нужно оставить в команде
Болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал новость о том, что нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин будет переведен во вторую команду.
Фото: soccer.ru
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