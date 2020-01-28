Сегодня стало известно, что футболист будет отправлен во вторую команду "Зенита", так как отказался на правах аренды переходить в "Сочи".
Сам Кокорин подтвердил, что не поедет на второй сбор питерской команды в Испанию, который начнется 29 января и завершится 10 января. Футболист отметил, что пока не знает о своей дальнейшей карьере.
"Конечно, мы были бы заинтересованы в таком футболисте, как Кокорин. Всегда готовы протянуть ему руку помощи. Мы бы с удовольствием его взяли. Но не думаю, что если он не пошел в аренду в "Сочи", то пойдет к нам. Думаю, что это нереально", - цитирует Иванова "Спорт день за днем".
"Урал" в нынешнем сезоне чемпионата России занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка.
Иванов: всегда готовы протянуть Кокорину руку помощи
Фото: ФК "Зенит"
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