"Таких игроков нельзя терять, это украшение нашего чемпионата. У нас в Премьер-лиге почти нет российских нападающих. Кокорин - отличный футболист, несмотря на то, что у него был тяжелый год. Нужно быстрее возвращать его в футбол. Руководству "Зенита" нужно было не выносить это на общее обозрение, а обсудить с самим Кокориным, чего он хочет, есть ли у него желание. Футболисты должны иметь право своего гола. Можно было бы ему сказать, что мы продлеваем с тобой контракт, но до конца сезона нужно отыграть в "Сочи", чтобы потом мог конкурировать с Дзюбой и Азмуном", - сказал Тихонов в эфире "Все на матч!".
Сегодня жена Кокорина Дарья Валитова сообщила, что руководство "Зенита" уведомило футболиста о том, что он не полетит на второй сбор команды и будет выступать за "Зенит-2".
Сам Кокорин ранее, напомним, отказался переходить на правах аренды в "Сочи".
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков в 19 матчах.
Тихонов - о Кокорине: таких игроков нельзя терять, это украшение нашего чемпионата
Бывший футболист "Спартака" и сборной России прокомментировал новость о том, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин будет переведен во вторую команду.
Фото: ФК "Зенит"
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