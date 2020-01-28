Сегодня стало известно, что Кокорин, который отказался переходить в "Сочи", будет переведен во второй состав "Зенита". Агент футболиста позже заявил, что пока ничего не знает об этой информации.
"Информацию про Кокорина я услышал от вас. Мы знаем Александра как бомбардира, который умеет забивать голы. Естественно, такой игрок пригодился бы "Сочи". Сначала появилась информация, что Кокорин едет в "Сочи", потом не едет… Как мы можем что-то планировать в такой запутанной ситуации?! Насильно мил не будешь", - цитирует Федотова "Спорт день за днем".
"Сочи" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Главный тренер "Сочи" - о Кокорине: насильно мил не будешь
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов высказался о ситуации с нападающим "Зенита" Александром Кокориным.
Фото: ФК "Зенит"
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