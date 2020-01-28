"Я еду на второй сбор с "Зенитом-2", пока о дальнейшем я затрудняюсь ответить.
Моя позиция? Я ее пока не обсудил, мне нужно увидеть мой контракт и посмотреть, как он выглядит. Потом уже я приму решение со своей семьей", - цитирует Кокорина ТАСС.
На вопрос о том, сменит ли он клубом летом по истечении срока контракта с "Зенитом", Кокорин отметил, что "не все зависит от него".
На прошлой неделе "Сочи" объявил о переходе Кокорина на правах аренды. Эту информацию также поодтвердили в "Зените". Агент Кокорина позже заявил, что футболист не хочет переходить в "Сочи". В товарищеских матчах "Зенита" главный тренер сине-бело-голубых поддержал форварда, доверив ему капитанскую повязку. Сегодня жена Кокорина сообщила, что футболист будет переведен в "Зенит-2".
Кокорин: нужно посмотреть, как выглядит мой контракт. Потом приму решение
Нападающий "Зенита" подтвердил, что на ближайшие сборы поедет со второй командой сине-бело-голубых.
Фото: ТАСС
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