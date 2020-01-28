Журналист Конов: иск "Локомотива" к Геркусу связан с результатами аудиторской проверки в клубе

Известный журналист Василий Конов в своем-телеграм канале назвал причину, по которой "Локомотив" обратился в арбитражный суд Москвы с целью взыскать с бывшего президента Ильи Геркуса 144 миллиона рублей.
Фото: ТАСС
"По моей информации, иск "Локомотива" связан с результатами аудиторской проверки, которая состоялась в клубе. Илья Геркус выступил с заявлением, Локо пока молчит. Сумма, напомню, 144 с лишним миллиона рублей", - написал Конов.

Ранее сообщалось, что главной причиной увольнения Геркуса из "Локомотива" стала оставшаяся после него "финансовая дыра"

Геркус прокомментировал информацию о том, что "Локомотив" хочет взыскать с него 144 млн


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Конов Локомотив Геркус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Соболев отправится с "Крыльями Советов" на второй сбор
Сёмин прокомментировал исковое заявление к экс-президенту "Локо" Геркусу 1
"Локомотив" назвал причину подачи иска к Геркусу на 144 млн рублей 1
Журналист Конов: иск "Локомотива" к Геркусу связан с результатами аудиторской проверки в клубе
Геркус прокомментировал информацию о том, что "Локомотив" хочет взыскать с него 144 млн
Отчим Кокорина заявил, что футболист не имеет права не поехать на сборы с "Зенитом-2" 10
Рабинер - о Кокорине: где-то наверху дали команду, что зэк за "народное достояние" играть не может 9
"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с Фернандиньо
"Оренбург" уступил "Сигме"
"Динамо" в контрольном матче уступило "Лехии" 4
"Барселона" близка к подписанию Родриго
В профсоюзе футболистов сообщили, что в случае необходимости помогут Кокорину 4
Кокорин: нужно посмотреть, как выглядит мой контракт. Потом приму решение 18
Главный тренер "Сочи" - о Кокорине: насильно мил не будешь 2
ЦСКА заключил партнерское соглашение с PepsiCo 7
"Локомотив" требует от Геркуса 144 миллиона рублей 12
Тихонов - о Кокорине: таких игроков нельзя терять, это украшение нашего чемпионата 10
Провал «Зенита» и риск Кокорина. Итог главной истории зимы 22
Иванов: всегда готовы протянуть Кокорину руку помощи 1
Боярский: считаю, что Кокорина нужно оставить в команде 2
Эриксен официально перешел в "Интер" 1
Отчим Кокорина: заявление Дарьи Валитовой? Это неправда. Я понятия не имею, кто это 10
"Будем общаться по условиям". Ещенко рассказал о возможном продлении контракта со "Спартаком"
Тренирующий "Зенит-2" Радимов: Кокорин? Не ко мне вопрос 1
Говоривший, что избрание Прядкина нужно уважать, Колосков: правильно, что результаты выборов РПЛ отменили 6
Гендиректор "Факела" Асхабадзе заявил, что клубу больше не грозит банкротство
Кокорин прокомментировал своё отстранение от основной команды "Зенита" 69
Ещенко - о чемпионском составе "Спартака": могли спокойно еще два-три года выигрывать РПЛ 3
Жена Кокорина сообщила, что Александр продолжит карьеру в "Зените-2". Он отказал "Сочи" 35
Кикнадзе подтвердил, что РПЛ приняла замечания РФС
Все новости