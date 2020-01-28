"По моей информации, иск "Локомотива" связан с результатами аудиторской проверки, которая состоялась в клубе. Илья Геркус выступил с заявлением, Локо пока молчит. Сумма, напомню, 144 с лишним миллиона рублей", - написал Конов.
Ранее сообщалось, что главной причиной увольнения Геркуса из "Локомотива" стала оставшаяся после него "финансовая дыра"
Геркус прокомментировал информацию о том, что "Локомотив" хочет взыскать с него 144 млн
Журналист Конов: иск "Локомотива" к Геркусу связан с результатами аудиторской проверки в клубе
Известный журналист Василий Конов в своем-телеграм канале назвал причину, по которой "Локомотив" обратился в арбитражный суд Москвы с целью взыскать с бывшего президента Ильи Геркуса 144 миллиона рублей.
Фото: ТАСС
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