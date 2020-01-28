Напомним, 22-летний футболист пропустил первый сбор "Крыльев". Ранее сообщалось, что в услугах Соболева заинтересованы "Динамо", ЦСКА, а также один английский клуб, однако позже все три клуба отказались от трансфера игрока.
Журналист Сергей Егоров ранее сообщил, что "Крылья Советов" запросили у "Динамо" за Соболева 8 миллионов евро.
В текущем сезоне форвард забил десять голов за 18 матчей РПЛ.
Соболев отправится с "Крыльями Советов" на второй сбор
Как сообщает "Спорт день за днем", форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев не перейдет зимой в другой клуб и отправится с самарской командой на второй зимний сбор.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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