"В команде точно никто не расслабится! Мы все еще голодны до побед, и те, кто выходит на поле, и те, кто остается на скамейке запасных. Мы просто очень любим выигрывать. И это положительная черта нашей команды.
Почему в Лиге чемпионов играем хуже, чем в РПЛ? Даже не знаю… Могу сказать, что на матч с "Бенфикой" мы ехали за победой. Может, причиной стал тот факт, что мы узнали результат параллельного матча. Сложно объяснить, почему в итоге счет оказался таким. Мы были очень расстроены", - цитирует Азмуна Sport24.ru.
Азмун выступает за "Зенит" с февраля 2019 года. Петербургский клуб заплатил "Ростову" за иранца 12 миллионов евро. Это это время Азмун провел в составе сине-бело-голубых 30 матчей и забил 16 голов.
Азмун рассказал, не расслабляет ли "Зенит" 10-очковый отрыв в РПЛ
Иранский футболист "Зенита" Сердар Азмун заявил, что команду не расслабляет лидерство с отрывом в турнирной таблице РПЛ. Нападающий также рассказал, почему команда неудачно выступила в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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